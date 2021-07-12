Берлин, , 14:14 — REGNUM Заявление исполнительного директора проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига более чем к месту прозвучало накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 12 июля.

Как сообщалось ранее, Варниг заявил, что введение в декабре 2019 года санкций США в отношении подрядчиков строительства газопровода (из-за этих санкций стройка была приостановлена) нарушило пакетную договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину.

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« Хороша, как говорится, ложка к обеду. Заявление исполнительного директора проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига более чем к месту прозвучало накануне встречи президента Украины Зеленского с канцлером Германии Меркель, на которой украинец намеревался повлиять на позицию Берлина по «Северному потоку — 2». Ничего в этом плане у него, конечно, не получится. Заявление Варнига усиливает позицию Меркель в пользу СП-2, сопровождая её аргументом о последовательной позиции правительства ФРГ в пользу сохранения украинского маршрута поставок российского газа в Европу, которую Киев своей бездумной политикой подрывает.

С учётом позиции Киева в преддверии заключения соглашения 2019 года цифра в 40 млрд куб. м природного газа в год, которые «Газпром» обязался поставлять через Украину до конца 2024 года, действительно, многим показалась чрезмерной. После введения пролоббированных Киевом американских санкций против СП-2, нарушивших ту пакетную договоренность, «Газпром» вправе чувствовать себя свободным от этих обязательств.

Таким образом, госпожа Меркель получила дополнительный аргумент для убеждения Зеленского в необходимости отказаться от разрушительной для Украины политики в отношении СП-2. Зеленский много говорит о вреде СП-2 для Украины, но смешно было ожидать, что Украине удастся заставить Россию делать что-то против её воли — надо было договариваться. Теперь его линия агрессии против экономических интересов России нанесёт Украине действительно реальный ущерб.