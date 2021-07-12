Подгорица, 12 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович на мемориальной церемонии в Сребренице (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) заявил, что каждый должен нести ответственность за попытки пересмотреть правду о преступлении в Сребренице

Похороны 465 опознанных в 2007 году жертв резни в Сребренице

Как сказал Джуканович в заявлении для СМИ, он прибыл в Сребреницу не только для того, чтобы «отдать дань уважения жертвам геноцида», но также, как он сказал, чтобы выразить уважение к семьям жертв, учреждениям БиГ и международным организациям, которые 26 лет способствовали установлению истины, добиваясь справедливости для виновных в самых ужасных преступлениях в Европе со времен Второй мировой войны.

«Я глубоко убежден, что без полной правды и без полной справедливости мы не сможем продвинуться ни на миллиметр в восстановлении доверия, которое является условием стабильности и европейской перспективы. Мы все меньше находимся на этом пути, если не замечаем, что не только в нашем регионе, но и в целом эта ретроградная политика снова подняла голову. Это больше не балканский феномен, давайте посмотрим на политику Европы и политику Запада … «, — сказал Джуканович.

Он отметил, что «политика национализма и фашизма, к сожалению, снова на сцене».