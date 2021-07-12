Екатеринбург, 12 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Екатеринбургской епархии РПЦ предложено провести автопробег вместо крестного хода в «Царские дни». Об этом заявил журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

По словам чиновника, власти хотят прийти к компромиссу в вопросе проведения мероприятия. Ранее губернатор Евгений Куйвашев отменил шествие из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе, однако митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выразил готовность пойти на крестный ход. Вариант с автопробегом кажется властям допустимым.

«Устроим переговоры и обсудим данный вариант», — цитирует Бидонько «Накануне.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, «царский» крестный ход проводится в Екатеринбурге ежегодно.

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