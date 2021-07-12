Омск, 12 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 333 носителя коронавируса, в том числе 266 лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в региональном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 54 410 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки в регионе выздоровел 81 человек, за всё время коронавирус победили 42 798 омичей.

Напомним, 11 июля в Омской области выявили 330 носителей коронавируса, выздоровели 82 человека.