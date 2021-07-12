Чебоксары, 12 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Чувашии на предстоящей неделе, с 12 по 18 июля, сохранится жаркая погода. Местами ожидаются дожди, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В Чебоксарах

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По его прогнозам, в течение недели температура составит +27…+32 градуса в тени, а ночью будет опускаться до +15…+20 градусов. Пик жары ожидается 16 и 17 июля.

После аномальной жары, с 19 по 22 июля, прогнозируется похолодание с обильными дождями.

Синоптик-любитель отмечает, что с начала июля в Чебоксарах было на 2 градуса теплее климатической нормы, средняя температура составила 21,7 градусов. Выпало 6% месячной нормы осадков. Также на 2 градуса теплее будет ближайшую декаду июля, в среднем температура составит +22 градуса.