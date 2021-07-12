Кишинёв, , 14:00 — REGNUM Очищение юстиции от преступных элементов органов и борьба с коррупцией являются главными задачами Партии действия и солидарности (ПДС), которая одержала победу на досрочных выборах в парламент Молдавии. Об этом 12 июля на брифинге заявил лидер политического объединения Игорь Гросу.

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Политик подчеркнул, что ПДС намерена в кратчайшие сроки сформировать новое «профессиональное и эффективное» правительство, «готовое решить неотложные проблемы». Он призвал «граждан с опытом в менеджменте, юриспруденции, международных отношениях», которые хотят участвовать в процессе трансформации страны» обращаться в ПДС.

«Одной из главных задач правительства, которое мы сформируем из компетентных людей, будет очистка [органов] юстиции и борьба с коррупцией. Для этого не нужно много денег, нужна политическая воля», — цитирует ТАСС лидера партии.

Он добавил, что планируется принять поправки в законодательство о конфискации имущества, приобретённого на незаконно полученные средства, и частичное снятие иммунитета с уличённых в коррупции.

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Гросу также подчеркнул, что полученный на выборах результат возлагает на ПДС большую ответственность, а для выхода страны из глубоко кризиса предстоит много работать.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Молдавии, на досрочных выборах в парламент страны после обработки 99,9% протоколов с избирательных участков партия «Действие и солидарность», поддерживающая действующего президента Майю Санду, набирает 52,72% голосов. В парламент также проходят Избирательный блок коммунистов и социалистов (27,2%) и Партия Шор (5,7%). После распределения мандатов ПДС может получить больше 60 мест из 101 в парламенте.