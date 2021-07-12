Кемерово, 12 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области на сегодняшний день в стационарах находятся 3304 человека с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. Такие данные были приведены на аппаратном совещании в администрации правительства региона, сегодня, 12 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В областной администрации уточнили, что в сравнении с предыдущими подъёмами заболеваемости медики отмечают большее количество пациентов с тяжёлой формой.

Сейчас 149 человек находятся на аппаратах ИВЛ, 2250 пациентов получают кислородную поддержку, 5975 человек лечатся амбулаторно.