Минск, , 13:56 — REGNUM Очередная попытка донести миру правду, одобренную КГБ Белоруссии, провалилась: твиттер-аккаунт обвинённого в терроризме бывшего создателя и редактора информационного сервиса Nexta Романа Протасевича заблокирован. «Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила Твиттера», — сказано в сообщении на новой странице Протасевича.

Официально: КГБ Белоруссии о Протасевиче: Террорист, наёмник, участник кровавых событий

Бывший руководитель самого влиятельного оппозиционного информресурса Белоруссии в июне был переведён под домашний арест в нарушение белорусского Уголовно-процессуального кодекса после того, как из следственного изолятора КГБ сделал выгодные спецслужбам заявления. Роман Протасевич был помещён в СИЗО в результате инцидента 23 мая с бортом Ryanair, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Минска.

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Инцидент с Ryanair стал поводом для применения к официальному Минску новых политических и экономических санкций со стороны США, ЕС и их союзников. Не признанный ими президентом Белоруссии Александр Лукашенко сравнил такое давление с Великой Отечественной войной, а Академия наук Белоруссии — с «геноцидом».

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