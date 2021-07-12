В Татарии несколько детей пострадали в аквапарке
Казань, 12 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Казани организована прокурорская проверка после сообщения об отравлении нескольких детей в аквапарке «Ривьера».
Со слов старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства инцидента. Решение о каких-либо мерах прокурорского реагирования будет принято по итогам проверки, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на спикера.
В ряде местных СМИ появились сведения, что отравились шестеро детей, четверо из них госпитализированы в горбольницу №7 с отравлением.
ИА REGNUM напоминает, днем 24 апреля в бассейне города Нижний Ломов Пензенской области в ходе занятий плаванием 21 ребенок 2004−2013 годов рождения получили отравление хлором разной степени тяжести.
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