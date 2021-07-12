Ульяновск, , 13:53 — REGNUM В Ульяновской области отвечать за работу социального блока в правительстве будет Сергей Кучиц, который в настоящее время работает заместителем министра здравоохранения. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Отмечается, что Кучиц будет назначен на должность заместителя председателя правительства Ульяновской области. Он будет курировать социальный блок. Исключение составит агентство по развитию человеческого потенциала, за работу которого теперь будет отвечать первый заместитель председателя правительства Марина Алексеева.

42-летний Сергей Кучиц работал хирургом в Москве, в том числе в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, также трудился заместителем главного врача в ряде учреждения здравоохранения Москвы. До переезда в Ульяновскую область, где в апреле 2021 года назначен заместителем министра здравоохранения, работал помощником Алексея Русских на его посту в качестве сенатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил в отставку вице-премьера Екатерину Убу и объявил устные замечания четырём чиновникам минздрава. Этому предшествовал скандал с дефицитом реагентов на проведение тестов на коронавирус.

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