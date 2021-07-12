Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения требований законодательства в связи с обрушением части крыши столовой в здании на Стартовой улице при проведении строительных работ. Об этом 12 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба прокуратуры СПб. Обрушением потолка в столовой в Петербурга занялась прокуратура

«В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ, а также строительных правил и нормативов», — рассказали в ведомстве.

По результатам прокурорской проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 12 июля в столовой бизнес-центра на Стартовой улице, 6, обрушился потолок после того как на крышу здания упала строительная тележка с рядом строящегося здания. В результате ЧП пострадали пять человек, один из которых был госпитализирован с порезами.