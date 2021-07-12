Таллин, 12 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Крупный эстонский холдинг Apollo Group стал владельцем 51% акций известной латвийской сети ресторанов Lido. Как сообщил delfi. lv, цена сделки сторонами не разглашается.

В ресторане.1887

Решение еще должно быть утверждено Департаментами конкуренции Латвии и Эстонии. Сделка стала возможной после продажи акций одним из владельцев Lido, эстонским предпринимателем Иваром Венделиным, который является также акционером Apollo Group.

«Каждый латыш и многие эстонцы знают сеть Lido с 17 ресторанами и 15 магазинами, и такое признание является твердой валютой», — объяснил свое решение бизнесмен. По его словам, концепцию шведского стола в ресторанах Lido можно сделать еще лучше, и это достойная Apollo задача.

Оставшиеся 49% акций Lido останутся в собственности основателя компании Гунарса Кирсонса.

Apollo принадлежат в Эстонии 18 книжных магазинов, 10 кинотеатров, 9 баров соков Blender, 3 кафе по продаже мороженого Ice-Cafе, 4 ресторана Vapiano, 3 спортивно-развлекательных центра O'Learys и 6 ресторанов быстрого питания KFC.