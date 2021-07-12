Таллин, , 13:46 — REGNUM Эстонию афганцы не звали в Афганистан, согласие на участие в миссии США и НАТО в этой стране было ошибкой. Об этом заместитель председателя Кохтла-Ярвеского городского собрания (северо-восточная Эстония), политолог Владимир Эвве заявил порталу stolitsa.ee.

Афганистан

Комментируя завершение более чем 20-летнего присутствия войск НАТО в Афганистане, он отметил: «Уверен, что участие Эстонии в военной миссии США — ошибка. Как и другие военные миссии на территории других государств. Эстонию никто не звал ни в Афганистан, ни в Югославию, ни в Африку и так далее».

Политолог также высмеял утверждения эстонских военных и политиков о том, что в Афганистане представители стран-членов НАТО «защищали западную демократию»: «Давайте представим: к нам в Эстонию с военной миссией прибудет военное подразделение из Узбекистана в составе группы войск по защите ислама. Как мы эту миссию назовем? Как в Эстонии к ней будут относиться?».

Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что американский контингент покинет Афганистан к 31 августа нынешнего года. Военные подразделения Германии, Италии и ряда других стран НАТО уже завершили свою многолетнюю миссию в этой стране.