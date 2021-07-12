Берлин, , 13:50 — REGNUM Германские власти выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом представитель минэкономики ФРГ Беате Барон заявила 12 июля на брифинге в Берлине.

«Все разрешения на строительство выданы ‑ и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство [регулятор]», — сказала Барон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что достроить газопровод планируется в августе, а запустить — до конца года.

При этом Варниг отметил, что американские санкции задержали строительство на 1,5 года и спровоцировали удорожание проекта.

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