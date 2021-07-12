Джакарта, 12 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия еще не закончилась. Об этом глава государства написал в своём аккаунте Twitter.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Джоко Видодо «Не теряйте бдительности. Всегда надевайте маску, держитесь на расстоянии, избегайте скопления людей и не выходите из дома, если в этом нет крайней необходимости»

По словам президента, правительство продолжит упорно работать, чтобы обеспечить доступность вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшем будущем правительство Индонезии импортирует 40 000 тонн медицинского кислорода.