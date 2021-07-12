Невозможность вакцинации стала основанием иска к мэрии Ярославля
Ярославль, 12 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Ярославле женщина, упавшая зимой из-за плохой уборки города, не смогла вакцинироваться от коронавируса. Это стало одним из оснований иска к мэрии города о компенсации вреда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.
Женщина обратилась в суд с иском к мэрии города, с требованием взыскать моральную компенсацию в размере 150 тысяч рублей. 15 февраля 2021 года около 12 часов дня она поскользнулась на пешеходном переходе и сильно травмировала ногу. В дальнейшем ей сделали операцию, а лечение она проходит до сих пор.
Ответчик исковые требования не признал, отметив, что у истицы нет доказательств плохого качества уборки дороги, а также связи между содержанием дороги и травмой женщины. Также это отметили и соответчики из «Горзеленхозстроя».
Однако свидетели подтвердили, что из-за большого количества снега на дороге не было видно льда, а сама дорога была не убрана.
Суд решил удовлетворить требования истицы и взыскать с мэрии Ярославля 90 тысяч рублей моральной компенсации. Сейчас решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, уборка города от снега прошедшей зимой вызвала множество нареканий жителей. Власти объясняли проблемы аномальными снегопадами.