Ярославль, 12 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Ярославле женщина, упавшая зимой из-за плохой уборки города, не смогла вакцинироваться от коронавируса. Это стало одним из оснований иска к мэрии города о компенсации вреда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Мэрия Ярославля

Женщина обратилась в суд с иском к мэрии города, с требованием взыскать моральную компенсацию в размере 150 тысяч рублей. 15 февраля 2021 года около 12 часов дня она поскользнулась на пешеходном переходе и сильно травмировала ногу. В дальнейшем ей сделали операцию, а лечение она проходит до сих пор.

«Ей назначены сильные обезболивающие и гормональные препараты, пришлось переехать к родителям, поскольку она проживает на 5 этаже в жилом доме без лифта, уход за ней вынуждены осуществлять родители, ее ребенку был предоставлен детский сад, однако они не смогли своевременно начать посещать детский сад, поскольку ребенка водить в сад нужное время было некому. При этом на работу она вышла только после декретного отпуска, коллеги рассчитывали на неё, она подвела работодателя, не смогла вакцинироваться от коронавируса из-за запрета врачей», — поясняется в судебном решении позиция истицы.

Ответчик исковые требования не признал, отметив, что у истицы нет доказательств плохого качества уборки дороги, а также связи между содержанием дороги и травмой женщины. Также это отметили и соответчики из «Горзеленхозстроя».

Однако свидетели подтвердили, что из-за большого количества снега на дороге не было видно льда, а сама дорога была не убрана.

Суд решил удовлетворить требования истицы и взыскать с мэрии Ярославля 90 тысяч рублей моральной компенсации. Сейчас решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уборка города от снега прошедшей зимой вызвала множество нареканий жителей. Власти объясняли проблемы аномальными снегопадами.