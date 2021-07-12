Таллин, 12 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Вместо решения проблемы падения рождаемости в Эстонии нынешний кабинет министров занимается вопросом принудительной «эстонизации» местного русского населения. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Gtrk-kaluga.ru В Калужской области отмечено снижение рождаемости

«Наше правительство игнорирует очевидные вещи: население Эстонии действительно сокращается, и поддерживать относительную демографическую стабильность нам удаётся лишь за счёт миграции», — отметил он.

Чаплыгин добавил, что вместо того, чтобы заниматься повышением рождаемости, «правительство озабочено лишь тем, чтобы побыстрее ассимилировать проживающие в стране национальные меньшинства, как будто это способно поддержать жизнеспособность населения страны в целом и эстонской нации в частности».

Ранее министерство социальных дел отвергло критику со стороны Департамента статистики, который признал падение деторождаемости в Эстонии. Чиновниками было заявлено, что снижение количества рождений в ближайшем будущем неизбежно, поскольку сейчас достигло детородного возраста поколение, которое родилось в 1990-е годы, когда рождаемость была очень низкой.