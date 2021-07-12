Саратов, 12 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Саратовской области в период с 13 по 16 июля местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Жёлтый уровень опасности в эти дни объявлен в большинстве районов области, где сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).

Дневная температура воздуха до конца недели будет на уровне +30 градусов, по ночам температура опустится до +12…+16 градусов. Кратковременные осадки метеослужбы обещают не раньше 14 июля.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области действуют ограничения на пребывание населения в лесах. На период пожарной опасности в лесных зонах и на примыкающих территориях запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерни, порубочные остатки, а также проводить любые виды пожароопасных работ.

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