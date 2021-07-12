Москва, , 13:41 — REGNUM Грузия вступает в период тяжелейшего политического кризиса, который может увенчаться очередной революцией. Об этом 12 июля заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

«Цветные революции как в Грузии, так и в Сербии шли по той же кальке, и мы помним, что даже во время цветных революций на Ближнем Востоке, том же Египте, даже Сирии использовались плохо переведённые инструкции, которые использовались в той же Югославии, Киргизии», — заявил Гаврилов.

«Я думаю, что всем ответственным силам Грузии, которые думают о будущем своей страны, стоит внимательно присмотреться к радикальной деятельности оппозиции и всё-таки думать об интересах своей страны, выстраивая равноправные отношения со своими соседями», — отметил он.

В Тбилиси проходят протесты после известия о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который был избит на акции против ЛГБТ-сообщества. Теперь митингующие требуют от правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили страны уйти в отставку.