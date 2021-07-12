Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Авиакомпания Qatar Airways возобновляет рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Доху. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом. Договоренность о возобновлении полётов была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года.

Pulkovoairport.ru Qatar Airways возобновляет рейсы из аэропорта «Пулково» в Доху

С 23 июля национальная авиакомпания государства Катар Qatar Airways планирует возобновить регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Дохой. Перелеты из «Пулково» в аэропорт «Хамад» будут выполняться с частотой два раза в неделю по пятницам и субботам.

«Маршрут будут обслуживать эффективные с точки зрения расхода топлива самолеты Airbus A320. В салоне этой модели 12 мест в бизнес-классе и 120 мест в эконом-классе», — отметили в ВВСС.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о намерениях о восстановлении прямого авиасообщения между Северной столицей России и столицей Катара был подписан в рамках ПМЭФ-2021. Кроме того, было подписано соглашение авиакомпании с властями Петербурга о намерениях по развитию взаимных туристических и деловых пассажиропотоков. Qatar Airways планирует открыть свою гостиницу в Петербурге. Город готов оказать содействие катарской авиакомпании.