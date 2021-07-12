Москва, , 13:37 — REGNUM Решение Евросоюза о продлении санкций против России не дает перспектив для нормализации двусторонних отношений, заявил 12 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 июля, Совет ЕС принял решение ввести против России экономические секторальные санкции.

Экономические санкции ЕС против России действуют с 2014 года, они введены из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Ограничения не раз расширяли и продлевали, они касаются визовых соглашений и условий въезда в страны ЕС, торговой, финансовой и военной сфер.

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