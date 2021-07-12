Симферополь, 12 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки начальнику отделения уголовного розыска одного из районов региона, сообщили 12 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, в сентябре 2020 года в отдел полиции по Нижнегорскому району поступила оперативная информации о культивировании наркосодержащих растений в одном из сельских поселений, сообщалось, что «плантации» могут охраняться неустановленным вооруженным лицом. На место выехали начальник отделения уголовного розыска с сотрудниками. В русле засохшего канала они действительно обнаружили несколько десятков кустов культивированной конопли. Там же был остановлен житель Советского района, который подтвердил факт принадлежности ему посадок, и предложил начальнику отделения уголовного розыска 7650 долларов США (на момент совершения преступления по курсу — чуть более 570 тысяч рублей). Деньги он положил в отсек у коробки передач служебного автомобиля. Сотрудник полиции отказался от денег и сообщил о склонении к коррупционному преступлению в следственные органы.

В настоящее время следствие по делу завершено, дело отправлено в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.