Улан-Удэ, 12 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Бурятии на следующей неделе будут открыты пункты вакцинации от COVID-19 на базе школ, спортивных комплексов и торговых центров. Об этом сообщает официальный портал региона.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, новые пункты позволят увеличить темпы вакцинации и соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности граждан за счёт большого пространства.

«Безусловно, у нас тема вакцинации является основой, чтобы формировать общий иммунитет и снижать риски распространения инфекции. В связи с этим мы приняли решение, что будем точки вакцинации из поликлиник выводить в другие места, где больше простора. Культурно-спортивный комплекс будем сейчас переориентировать, как большой центр вакцинации, школу № 2, спортзалы, зоны в торговых центрах. Чтобы при этом ещё не было скученности: разведение входящих — выходящих потоков. То есть будем усиливать вакцинацию. И, надеюсь, к осени сформируем коллективный иммунитет, и четвертую волну переживем с меньшими последствиями», — сказал Цыденов.