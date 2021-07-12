Ульяновск, 12 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод представил изображения кемпера, выполненного в «космическом» стиле. Изображения размещены на странице УАЗа в социальной сети Instagram.

@uazrussia Кемпер УАЗ в «космическом» стиле

Кузов дома на колесах от УАЗ украсили изображениями космоса, ракет и портрет Юрия Гагарина. Автомобиль создан на основе «УАЗ-450» более известного как «Буханка».

В сообщении говорится, что данный дом на колесах предназначен для клиента из Европы. Стоимость модели и её технические характеристики не сообщаются. Необычный кемпер получил название «Мир вам!».

Ранее УАЗ представил фотографии кемпера с подъёмной крышей на базе малотоннажного грузовика «Профи».

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