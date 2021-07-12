Москва, , 13:33 — REGNUM Грузию постоянно сотрясают акции протеста и тем самым удерживают её в ослабленном состоянии. Об этом 12 июля заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что вопрос о власти является основным в этой ситуации, и ясно, что господин Саакашвили также жаждет вернуться на волне этой очередной цветной революции — неважно, под основанием в виде гей-парадов, арестов и других позиций», — заявил Гаврилов.

«Напомню, что Грузия в этом году сотрясалась от ультиматумов и демонстраций так же, как в прошлом году. Эти митинги, демонстрации, раскачивание ситуации являются инструментов, чтобы держать Грузию в ослабленном состоянии», — указал он.

В Тбилиси проходят протесты после известия о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который был избит на акции против ЛГБТ-сообщества. Теперь митингующие требуют от правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили страны уйти в отставку.