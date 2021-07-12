Подгорица, 12 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Глава Римско-католической церкви Папа Франциск направил поздравление президенту Черногории Мило Джукановичу по случаю 13 июля — Дня государственности Черногории.

Черногория

«По случаю Дня государственности Черногории я сердечно приветствую Вас и ваш народ. С молитвами о том, чтобы все жители Черногории жили вечно в мире и процветании, я взываю к бесконечным благословениям Всемогущего Бога», — сказал Папа.

Напомним, что 13 и 14 июля по случаю праздника в Черногории объявлены нерабочими днями.