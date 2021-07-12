Кострома, 12 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил полицейским патрулировать городские пляжи в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Наталья Диева Ночной патруль

«Люди продолжают купание по ночам, в том числе. Прошу департамент региональной безопасности проработать вопрос привлечения сил и средств МВД к тому, чтобы контролировать пляжи и места традиционного купания людей под контроль в ночное время», — сказал губернатор.

В настоящее время контроль за местами купания осуществляет Центр гражданской защиты Костромы и специалисты Костромской областной «Службы спасения, ГО и ЧС». Спасатели дежурят на пляжах с 9.00 до 21.00. Сил и средств служб недостаточно, чтобы следить за купающимися по ночам.

По данным МЧС с начала купального сезона 2021 года в Костромской области произошло 13 происшествий на воде, в них погибли 10 человек. Все люди утонули на «диких» пляжах, две трагедии произошли ночью.