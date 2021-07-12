Кишинёв, , 13:32 — REGNUM Лидер молдавской Партии социалистов и экс-президент Молдавии Игорь Додон поздравил Партию действия и солидарности (ПДС), поддерживающую действующего президента страны Майю Санду, с победой на внеочередных выборах в парламент республики. Он заявил об этом 12 июля на брифинге.

«Хочу поздравить ПДС и Майю Санду с полученным на выборах результатом, теперь они получили полную власть в стране. Мы желаем им успеха. <…> Мы уходим в оппозицию. Будем внимательно следить за их действиями», — сказал он.

Кроме того, Додон добавил, что он не собирается выводить на улицу своих сторонников по итогам состоявшихся в республике 11 июля парламентских выборов, а также призвал скорее сформировать правительство Молдавии.

«Я думаю, что сейчас выводить людей (на улицы)] смысла нет. Я думаю, что нужно быстро пройти все процедуры утверждения результатов, провести первое заседание парламента, чтобы быстро было назначено правительство, чтобы начать работать. Сейчас не время для протестов», — отметил экс-президент Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не зафиксировали нарушений на досрочных парламентских выборах в Молдавии, которые состоялись 11 июля.