Красноярск, 12 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Второй этап авиаучёта численности дикого северного оленя стартовал на Таймыре в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Правительство.янао.рф Северный олень

Обследование проводится с помощью самолёта и цифровых фотокамер. Специалисты осмотрят до 370 тыс. кв. километров.

В минэкологии напомнили, что первый мониторинг численности дикого северного оленя провели в Эвенкии весной 2021 года. Было обследовано почти 188 тыс. кв. километров.

На втором этапе специалисты определят численность, половозрастную структуру, места обитания оленя, проанализируют состояние популяции.

По словам замминистра экологии и рационального природопользования края Александра Коробкина, олени с наступлением тепла начинают мигрировать из Эвенкии с мест зимовки на Таймыр, в места летнего нагула и отела.

«Полную информацию о состоянии популяции дикого северного оленя мы получим уже в конце этого года», — отметил Коробкин.

Напомним, мониторинг проходит в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале в мае 2021 года родился уникальный белый оленёнок.

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