Улан-Удэ, , 13:27 — REGNUM В Бурятии на заседании оперштаба сегодня, 12 июля, одобрено снятие режима всеобщей самоизоляции на территории Кабанского района. Решение вступит в силу с момента подписания указа главы региона, сообщает официальный портал Бурятии.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Бурятии был снят ряд ограничительных мероприятий. Так, с 12 июля должны были снять режим всеобщей самоизоляции, за исключением Кабанского района.

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По данным управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в районе позволяет снять часть ограничений, в том числе требование о всеобщей самоизоляции. При этом контрольные мероприятия в районе продолжатся в усиленном режиме.

Так, сохраняется работа постов контроля передвижения к местам массового отдыха на побережье озера Байкал