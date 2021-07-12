Москва, , 13:24 — REGNUM Соединённые Штаты пока не передавал России никакой детальной информации о хакерских атаках, заявил 12 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока вот такой детальной информации не передавалось», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Сотрудничество двух стран в области киберпреступлений должно осуществляться в рамках договора о взаимной помощи по уголовным делам, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена был продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по информационной безопасности и по борьбе с киберпреступностью.

Президент России отметил, что «с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер».

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