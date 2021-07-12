Москва, 12 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. По итогам каждого международного разговора президент РФ Владимир Путин даёт какие-либо поручения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер», — сказал Песков.

При этом он не стал раскрывать деталей поручений, которые дал российский лидер по итогам разговора с президентом США Джо Байденом.