Минск, , 13:20 — REGNUM В Белоруссии ряд организаций под «благовидными предлогами» пытались и пытаются обосноваться с деструктивными целями. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Читайте также: Спецслужбы Белоруссии продолжают рейды против журналистов

В этой связи он подчеркнул, что власти республики и впредь будут уделять пристальное внимание работе иностранных неправительственных организаций (НПО) в стране.

«Должен признать, что ситуация, поствыборная ситуация прошлого года — она является в определённой мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Белоруссии, — пояснил в интервью RT глава внешнеполитического ведомства. — У нас создана очень чёткая система мониторинга деятельности соответствующих организаций, контроля за финансированием», — добавил Макей.

Также по теме: Лукашенко: Мы оказались не в том месте и не в то время

По его словам, на законодательном уровне и с учётом введенных санкций были предприняты шаги, чтобы ограничить деятельность таких деструктивных организаций в республике.

«Принято соответствующее решение о закрытии ряда иностранных неправительственных организаций в Белоруссии, это касается различных политических фондов, партийных фондов, например Германии, ряда НПО Соединённых Штатов Америки», — добавил глава белорусского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить страну суверенитета и навязать внешнее управление.

Читайте ранее в этом сюжете: Корпункт «Еврорадио» закрыли в Белоруссии