Улан-Удэ, , 13:21 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением кононавирусной инфекции сегодня, 12 июля, поручил профильным министерствам обеспечить строгий контроль мер предупреждения вспышек инфекции в детских лагерях. Об этом сообщает официальный портал региона.

В детском оздоровительном лагере 40.mchs.gov.ru

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Приём детей в детские лагеря будет осуществляться при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19 и справки об отсутствии непосредственного контакта с людьми, заражёнными инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией. Алексей Цыденов поручил минздраву Бурятии организовать дистанционную выдачу справок.

Тем временем, организациям отдыха детей и их оздоровления стационарного типа разрешено работать при условии их наполняемости не более 75% от проектной вместимости.

При этом до особого распоряжения приостановлена деятельность лагерей палаточного типа. Также до 25 июля 2021 года включительно закрыты детские лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха.

Уточняется, что детям, которые из-за ограничений не смогли посещать эти лагеря, выданы продуктовые наборы. Их получили более 24 тысяч детей.