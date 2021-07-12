Киев, , 13:22 — REGNUM Верховной раде Украины следует принять закон, который позволит лишать мандата депутатов, попавшихся на езде в нетрезвом виде. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков 12 июля во время заседания согласительного совета.

«Сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы могла действительно очищать Верховную раду от таких поступков, действий таких коллег. Я думаю, что нам также надо поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующие изменения», — сказал он.

Разумков напомнил, что в данный момент уголовная ответственность за подобный проступок не является основанием для лишения мандата депутата.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Юрченко стал участником ДТП. В его крови эксперты обнаружили остатки наркотического вещества.

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