Москва, , 13:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует встретиться с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства 12 июля работает в Кремле. Ожидается, что на встрече с Путиным Титов представит свой ежегодный доклад. Кроме того, президент проведет ряд внутренних встреч и совещаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Герман Титов предложил выдавать QR-коды после получения первой дозы вакцины против коронавируса.

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