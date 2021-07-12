Кремль отказался разворачиваться «башнями и стенами» к футболу
Москва, 12 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Футбольной сферой должны заниматься профессионалы, а не Кремль. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не хочет ли Кремль повернуться «всеми своими башнями и стенами лицом к футболу».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«На это надеяться не нужно. Это не функция Кремля. И никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — сказал Песков.
Он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин делает очень много для развития российского спорта, «причём как детского, молодежного, любительского, так и спорта высших достижений»: «Делается для этого очень много, а все остальное — это уже работа профессионалов».