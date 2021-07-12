Прага, , 13:18 — REGNUM Власти Чехии отказали российской стороне в размещении на территории страны наземной станции обновленной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Об этом 12 июля сообщает журнал Respekt.

При этом ранее Россия обратилась к нескольким странам, включая Чехию, с просьбой разместить на своей территории часть наземных станций ГЛОНАСС, что нужно для точности работы обновленной глобальной навигационной системы и ее последующего развития.

По информации журналистов, западные спецслужбы установили, что станции ГЛОНАСС якобы могут быть использованы для сбора секретных сведений, которые подрывают безопасность государств, в которых они будут находиться. Уточняется, что в этом случае речь идет, в частности, о контроле за ядерным оружием западных стран.

Также отмечается, что просьба Москвы о размещении одной из наземных станций ГЛОНАСС в Чехии поступила в начале 2020 года и в ней российской стороне было отказано. При этом добавляется, что вице-премьер, глава минпромторга и минтранса Чехии Карел Гавличек подтвердил изданию факт обращения российской стороны с просьбой об установке одного из наземных объектов навигационной системы.

Отметим, система ГЛОНАСС должна начать работу в конце 2021 года после запуска на околоземную орбиту навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2».