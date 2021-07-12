Москва, , 13:15 — REGNUM Грузия нужна Западу как плацдарм для вмешательства во внутренние дела других государств. Об этом 12 июля заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

«В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, нужна Грузия как плацдарм для вмешательства в дела ближних соседей: это касается и России, и Турции, и Ирана, в целом Азии», — заявил Гаврилов.

По его словам, нынешнее компромиссное, достаточно умеренное центристское правительство «не удовлетворяет не просто западных партнёров, а операторов, манипуляторов».

«Я думаю, сейчас решается судьба Грузии, насколько Грузия способная защитить свою самостоятельность», — указал он.

В Тбилиси проходят протесты после известия о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который был избит на акции против ЛГБТ-сообщества. Теперь митингующие требуют от правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили страны уйти в отставку.