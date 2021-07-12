Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Во время очередных дебатов в Европарламенте по вопросу иммиграции комиссар по вопросам внутренним делам Ильва Йоханссон, отвечающая за миграционную политику, пояснила, что в ЕС нет никакого кризиса, связанного с беженцами. Однако с таким видением миграционной ситуации не согласился депутат Датской народной партии Петер Кофод, который обратился к Йоханссон через пост в Twitter. Об этом 12 июля написала шведская газета Fria Tider.

Как отметили журналисты издания, после своего заявления об отсутствии в ЕС какого-либо миграционного кризиса, Йоханссон «зачитала с листа ряд бессмысленных формулировок».

«Еврокомиссар, а вы на какой планете живете?» — написал у себя в Twitter депутат Кофод.

«Европа претерпевает период крупномасштабного переселения людей. То, что здесь заявлено сегодня, не решит наших обширных проблем массовой иммиграции с территории Ближнего Востока и Африки. Речь идет о миграции, несущей в себе совершенно новые последствия для Европы, которая столь нам дорога и которая сталкивается со стремительными изменениями», — продолжил Кофод.