Ижевск, 12 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Можгинская межрайонная прокуратура проводит проверку после ДТП, в котором пострадали трое детей и семеро взрослых. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомств Удмуртии.

Peter Mooney Грузовики

Прокуратура выяснит обстоятельства аварии, а также причины и условия, которые способствовали совершению столкновения. В случае выявления нарушений будет предпринят комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, участниками ДТП, которое произошло 11 июля на 70 км автодороги Можга — Елабуга, стали два легковых и два грузовых автомобиля.

По предварительным данным, водителя грузовика ужалила пчела, он выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с другими участниками аварии.