Москва, 12 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Обсуждения переноса сентябрьских выборов в России на другие даты не ведутся, заявил 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, ну 10 раз уже все это опровергли. Нет, это лживая информация», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦИК России сообщили, что на выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут осенью 2021 года, выдвинули свои кандидатуры почти пять тысяч кандидатов.

4593 кандидата зарегистрированы на выборах в Государственную думу от 16 политических партий. 175 кандидатов являются самовыдвиженцами.