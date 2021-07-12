Москва, , 13:12 — REGNUM Текущие события в Грузии повторяют типичный сценарий свержения законно избранных правительств на постсоветском пространстве. Об этом 12 июля заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

«На Украине ситуация тоже шла по похожему сценарию. При Кучме, помните, был убит известный грузинский журналист, что послужило основанием для последующих майданов и свержения законно избранного правительства», — заявил Гаврилов.

«Дело в том, что нынешнее компромиссное, достаточно умеренное центристское правительство, очевидно, не удовлетворяет не просто западных партнёров, а операторов, манипуляторов. И они просто переписывают конституцию Грузии, давят на изменение политического режима», — указал он.

В Тбилиси проходят протесты после известия о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который был избит на акции против ЛГБТ-сообщества. Теперь митингующие требуют от правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили страны уйти в отставку.