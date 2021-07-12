Москва, , 13:10 — REGNUM Грузия идёт по пути очередной оранжевой революции. Об этом 12 июля заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

«Срыв туристического сезона, обрушение экономики в условиях ковида — это, конечно, оптимальный путь для радикалов. Я думаю, что есть для этого прецеденты», — заявил Гаврилов.

«Два года назад, в 2019 году, нападению на парламент и нападению на Межпарламентскую ассамблею православия также предшествовали митинги ЛГБТ. По сути, это была репетиция для того, чтобы собрать боевиков в центре города», — напомнил он.

В Тбилиси проходят протесты после известия о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который был избит на акции против ЛГБТ-сообщества. Теперь митингующие требуют от правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили страны уйти в отставку.