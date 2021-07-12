Брюссель, , 13:18 — REGNUM Операцию по сдерживанию мигрантов запустило на литовско-белорусской границе агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex). Об этом 12 июля сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что вечером 10 июля власти Литвы официально обратились к Frontex и попросили быстро вмешаться в ситуацию на границе. Уже на следующий день в Литву отправили офицеров и технику.

«Ситуация на границе Литвы с Белоруссией остаётся тревожной. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС», — заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери.

Он пояснил, что на границу будут отправлены дополнительные пограничники, патрульные машины и специальные офицеры. Последние поговорят с мигрантами, чтобы узнать о тех, кто вовлечен в преступные сети. Так проявится в действии солидарность ЕС, подчеркнул Леггери.

В заявлении говорится, что только за первую неделю июля в Литве зарегистрировали более 800 незаконных переходов через белорусскую границу. Если в первой половине года мигранты в основном прибывали из Ирака, Ирана и Сирии, то в июле — из Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕС пообещал Литве поддержку в связи с «растущим миграционным давлением на границе» с Белоруссией.

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