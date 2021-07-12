Берлин, 12 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Немецкая компания Audi представила тизеры электрического концепта Grand Sphere. Изображения автомобиля распространила пресс-служба компании.

Audi Audi Grand Sphere Concept

Новинка напоминает модель A7 Sportback. Только без бензиновых и дизельных моторов. Поскольку модель оснастили электромотором, то капот стал гораздо меньше. При этом свесы были также максимально уменьшены.

За счет увеличения размера колесной базы модели выросло пространство внутри автомобиля. Grand Sphere — это беспилотный автомобиль четвертого уровня. Такая машина не требует постоянного внимания водителя.

В салоне установлено компактное рулевое колесо с плоским дизайном и двухспицевой компоновкой в стиле Peugeot. В Grand Sphere также нет приборной панели с большим экраном, как на актуальных машинах Audi.

Отмечается, что концепт новинки будет представлен в сентябре текущего года на автомобильной выставке в Мюнхене.

Напомним, в августе компания Audi представит купе Sky Sphere, а в 2022 году автопроизводитель проведет премьеру городского концепт-кара Urban Sphere.

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