Москва, 12 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Жителей Москвы в ближайшую неделю ожидает жаркая погода, сообщает 12 июля официальный сайт мэра и правительства столицы, опубликовав соответствующий прогноз.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Набережная

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При этом с 14 по 18 июля включительно в столице пройдут кратковременные дожди. Однако жаркую погоду они не убавят — во все дни недели с 13 июля в столице ожидается до 33 градусов выше нуля.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться около 20-градусной отметки.

«В жаркую погоду москвичам и гостям столицы рекомендуют носить головной убор, желательно с широкими полями или с козырьком, и надевать свободную светлую одежду из натуральных тканей, — посоветовали в мэрии Москвы. — Выходя из дома, следует брать с собой воду».