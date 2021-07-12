Ташкент, , 13:08 — REGNUM Столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными войсками в Афганистане является внутренним делом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов на брифинге.

«Мы сторонники того, чтобы не вмешиваться в это», — сказал пресс-секретарь. Он также прокомментировал попытки афганских военнослужащих перейти через границу на территорию Узбекистана.

Асадов отметил, что с 3 июля 2021 года афганско-узбекскую границу пересекли 150 человек. «В соответствии с международным законодательством они возвращены на родину», — сказал представитель президента.

Ранее Шерзод Асадов заявил, что власти Узбекистана не получали каких-либо предложений от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Афганистане.

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