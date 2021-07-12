Москва, 12 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. России приходится работать в сложных условиях в рамках взаимоотношений с Евросоюзом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях», — сказал Песков.

По его словам, подобные санкционные решения со стороны Евросоюза «никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем».