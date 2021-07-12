Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM Екатеринбургский политолог Фёдор Крашенинников переехал в Вильнюс из-за интереса к нему полицейских. Об этом он написал в соцсетях.

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Возвращаться на Урал Крашенинников в ближайшее время не планирует. «Изначально речь шла о кратковременном отъезде за границу, чтоб переждать обострение интереса ко мне со стороны полиции», — пояснил политолог.

Просить политического убежища у Литвы Крашенинников, по его словам, не собирается.

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